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Лінгарда запропонували трьом клубам Ліги 1

Сьогодні 12:42 171 0
Лінгарда запропонували трьом клубам Ліги 1

Джерело - sport.ua.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Джессі Лінгард може продовжити кар'єру у Франції.

Про це повідомляє Footmercato.

Послуги 31-річного англійського хавбека були запропоновані трьом клубам із верхньої половини турнірної таблиці Ліги 1. Серед них є Лілль, який очолює екстренер Шахтаря Пауло Фонсека.

Нагадаємо Лінгард залишається вільним агентом із липня поточного року, коли він залишив Манчестер Юнайтед. У вересні він деякий час тренувався з Аль-Іттіхадом із Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що Лінгард може продовжити кар'єру в МЛС.

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