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Динамо хоче підписати Брагару

Вінгер Чорноморця взимку може опинитися в Динамо
Сьогодні 08:08 146 0
Динамо хоче підписати Брагару
#Динамо Київ, #Чорноморець, #Максим Брагару

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо веде переговори щодо трансферу вінгера Чорноморця Максима Брагару.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик розповів у своїй програмі Циганик LIVE.

"Динамо зацікавлене у вінгері Чорноморця Максима Брагару. Наразі тривають переговори.

Ну, а чи опиниться він у складі киян, чи ні, буде відомо найближчими днями", - сказав Циганик.

Нагадаємо, що 21-річний Брагару провів 19 матчів за Чорноморець у всіх турнірах цього сезону, в яких віддав 3 асисти.

Контракт гравця з одеським клубом закінчується влітку 2024 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 700 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Динамо проведе товариський матч з Легією.

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