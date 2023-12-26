Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо веде переговори щодо трансферу вінгера Чорноморця Максима Брагару.
Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик розповів у своїй програмі Циганик LIVE.
"Динамо зацікавлене у вінгері Чорноморця Максима Брагару. Наразі тривають переговори.
Ну, а чи опиниться він у складі киян, чи ні, буде відомо найближчими днями", - сказав Циганик.
Нагадаємо, що 21-річний Брагару провів 19 матчів за Чорноморець у всіх турнірах цього сезону, в яких віддав 3 асисти.
Контракт гравця з одеським клубом закінчується влітку 2024 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 700 тисяч євро.
Раніше повідомлялося, що Динамо проведе товариський матч з Легією.