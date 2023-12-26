Вінгер Чорноморця взимку може опинитися в Динамо

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо веде переговори щодо трансферу вінгера Чорноморця Максима Брагару.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик розповів у своїй програмі Циганик LIVE.

"Динамо зацікавлене у вінгері Чорноморця Максима Брагару. Наразі тривають переговори. Ну, а чи опиниться він у складі киян, чи ні, буде відомо найближчими днями", - сказав Циганик.

Нагадаємо, що 21-річний Брагару провів 19 матчів за Чорноморець у всіх турнірах цього сезону, в яких віддав 3 асисти.

Контракт гравця з одеським клубом закінчується влітку 2024 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 700 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Динамо проведе товариський матч з Легією.