Лунін втратив шанси на престижну іспанську нагороду

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін втратив шанси на трофей Самори (приз воротарю з найменшою кількістю пропущених голів за сезон Ла-Ліги).

Про це повідомляє журналіст видання AS Маріо де ла Ріва.

Річ у тому, що за правилами вручення нагороди воротар має відіграти 28 матчів у чемпіонаті (мінімум 60 хвилин в кожному з них). Наразі в Андрія Луніна лише 7 зіграних поєдинків (4 пропущені голи), а до кінця сезону він зможе провести максимум ще 20. Таким чином, 24-річний воротар не має математичних шансів на відзнаку.

Цікаво, що якщо Андрій Лунін зіграє ще 4 матчі, то шанси на нагороду втратить і Кепа Аррісабалага, його конкурент за місце в старті королівського клубу.

Раніше повідомлялося, що Карло Анчелотті вирішив до кінця сезону надавати ігрову практику обом воротарям.