Борнмут Забарного прийме Фулгем: розклад матчів АПЛ на 26 грудня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 грудня, відбудеться п’ять матчів 19-го туру англійської Прем'єр-ліги.
У цих матчах, зокрема, Борнмут Іллі Забарного прийме Фулгем, Манчестер Юнайтед - Астон Віллу. Ліверпуль завітає у гості до Бернлі.
Розклад матчів 19-го туру АПЛ на 26 грудня:
- 14:30. Ньюкасл - Ноттінгем
- 17:00. Борнмут - Фулгем
- 17:00. Шеффілд Юнайтед - Лутон
- 19:30. Бернлі - Ліверпуль
- 22:00. Манчестер Юнайтед - Астон Вілла
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