Борнмут Забарного прийме Фулгем: розклад матчів АПЛ на 26 грудня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 грудня, відбудеться п’ять матчів 19-го туру англійської Прем'єр-ліги.

У цих матчах, зокрема, Борнмут Іллі Забарного прийме Фулгем, Манчестер Юнайтед - Астон Віллу. Ліверпуль завітає у гості до Бернлі.

Розклад матчів 19-го туру АПЛ на 26 грудня:

14:30. Ньюкасл - Ноттінгем

17:00. Борнмут - Фулгем

17:00. Шеффілд Юнайтед - Лутон

19:30. Бернлі - Ліверпуль

22:00. Манчестер Юнайтед - Астон Вілла

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