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Борнмут Забарного прийме Фулгем: розклад матчів АПЛ на 26 грудня

Сьогодні 08:24 230 0
Борнмут Забарного прийме Фулгем: розклад матчів АПЛ на 26 грудня
#Астон Вілла, #Борнмут, #Ілля Забарний, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Ньюкасл, #Фулгем

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 грудня, відбудеться п’ять матчів 19-го туру англійської Прем'єр-ліги.

У цих матчах, зокрема, Борнмут Іллі Забарного прийме Фулгем, Манчестер Юнайтед - Астон Віллу. Ліверпуль завітає у гості до Бернлі.

Розклад матчів 19-го туру АПЛ на 26 грудня:

  • 14:30. Ньюкасл - Ноттінгем
  • 17:00. Борнмут - Фулгем 
  • 17:00. Шеффілд Юнайтед - Лутон
  • 19:30. Бернлі - Ліверпуль
  • 22:00. Манчестер Юнайтед - Астон Вілла

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