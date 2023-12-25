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Сержі Роберто готовий до чергового скорочення зарплати

Сьогодні 15:11 168 0
Сержі Роберто готовий до чергового скорочення зарплати
#Барселона

Джерело - xsport.ua.

Півзахисник Сержі Роберто може отримати новий контракт у Барселоні. 

Про це повідомляє Sport.es.

Ще два роки тому здавалося, що досвід досвідченого футболіста з каталонцями добігає кінця. Однак Роберто погодився на значне скорочення зарплати лише для того, щоб залишитись у своєму нинішньому клубі.

Не виключено, що незабаром він підпише ще один контракт із Барселоною. Роберто має величезну підтримку з боку тренерського штабу. Досвідчений гравець є одним із лідерів роздягальні клубу і тому сприймається як важлива ланка у команді.

31-річний іспанець готовий піти на подальші поступки та ще більше скоротити свої заробітки.

Раніше повідомлялося, що Барселона може поборотися з англійськими грандами за півзахисника Флуміненсе.

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