Півзахисник Сержі Роберто може отримати новий контракт у Барселоні.

Про це повідомляє Sport.es.

Ще два роки тому здавалося, що досвід досвідченого футболіста з каталонцями добігає кінця. Однак Роберто погодився на значне скорочення зарплати лише для того, щоб залишитись у своєму нинішньому клубі.

Не виключено, що незабаром він підпише ще один контракт із Барселоною. Роберто має величезну підтримку з боку тренерського штабу. Досвідчений гравець є одним із лідерів роздягальні клубу і тому сприймається як важлива ланка у команді.

31-річний іспанець готовий піти на подальші поступки та ще більше скоротити свої заробітки.

Раніше повідомлялося, що Барселона може поборотися з англійськими грандами за півзахисника Флуміненсе.