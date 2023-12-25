Бразилії загрожує дискваліфікація від ФІФА

Збірні та клуби можуть понести серйозне покарання

Бразилія отримала від ФІФА попередження про те, що її збірні та клуби можуть бути відсторонені від міжнародних змагань.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Повідомляється, що таке трапиться, якщо втручання Бразильської конфедерації футболу (CBF) призведе до виборів нового президента організації в січні наступного року.

У ФІФА просять почекати з проведенням нових виборів голови Бразильської конфедерації футболу. А в самій CBF хочуть замінити Едналдо Родрігеса на посаді президента вже в січні 2024 року.

Суд Ріо-де-Жанейро відсторонив Родрігеса і всіх його призначенців у CBF від посади 7 грудня. Причина - порушення, допущені на його виборах минулого року. Минулого тижня два вищі суди Бразилії підтвердили це рішення.

Як відомо, збірна Бразилії посідає п'яте місце в оновленому рейтингу ФІФА.