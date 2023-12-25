Головне
Магучіх - найкраща атлетка, Ковтун - найкращий атлет 2023 року
Вчора 20:43 587
Ягупова може продовжити кар’єру у Китаї
Сьогодні 12:38 186
Джошуа: Думаю, що Усик переможе Ф’юрі
Сьогодні 11:24 451
"Зінченко – це тягар Арсенала": легендарний футболіст МЮ знищив українця під час матчу з Ліверпулем
Сьогодні 10:11 755 1
Барселона зацікавилася Судаковим
Сьогодні 09:24 713
Відомий бізнесмен придбав 25% акцій Манчестер Юнайтед
Вчора 19:25 520
Жирона повісила цінник на Циганкова
Вчора 17:25 1929
Челсі Мудрика поступився Вулвергемптону у 18 турі АПЛ
Вчора 17:08 618
Генінсон залишив Чорноморець
Вчора 16:24 486
Тарасюк та Мандзин виграли одиночний мікст на чемпіонаті України
Вчора 14:51 387
Прямі трансляції

Бразилії загрожує дискваліфікація від ФІФА

Збірні та клуби можуть понести серйозне покарання
Сьогодні 13:25 176 0
Бразилії загрожує дискваліфікація від ФІФА

Джерело - sport.ua.

Бразилія отримала від ФІФА попередження про те, що її збірні та клуби можуть бути відсторонені від міжнародних змагань.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Повідомляється, що таке трапиться, якщо втручання Бразильської конфедерації футболу (CBF) призведе до виборів нового президента організації в січні наступного року.

У ФІФА просять почекати з проведенням нових виборів голови Бразильської конфедерації футболу. А в самій CBF хочуть замінити Едналдо Родрігеса на посаді президента вже в січні 2024 року.

Суд Ріо-де-Жанейро відсторонив Родрігеса і всіх його призначенців у CBF від посади 7 грудня. Причина - порушення, допущені на його виборах минулого року. Минулого тижня два вищі суди Бразилії підтвердили це рішення.

Як відомо, збірна Бразилії посідає п'яте місце в оновленому рейтингу ФІФА.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар матчів 2795
Стала відома оцінка Михайла за матч з Вулвергемптоном Стала відома оцінка Михайла за матч з Вулвергемптоном 956
Стало відомо, де відбудеться матч Боснія і Герцеговина - Україна Стало відомо, де відбудеться матч Боснія і Герцеговина - Україна 908
Жирона повісила цінник на Циганкова Жирона повісила цінник на Циганкова 1929
Руїс назвав причину поразки Валліна від Джошуа Руїс назвав причину поразки Валліна від Джошуа 871
Сокіл несподівано програв Тризубу у чемпіонаті України Сокіл несподівано програв Тризубу у чемпіонаті України 844
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 88535 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 86335
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 57038
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13822
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22375
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3345 2