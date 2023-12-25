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Олександрія хоче підписати Топалова

Гравець може змінити клуб УПЛ
Сьогодні 11:55 142 0
Олександрія хоче підписати Топалова
#Олександрія, #Шахтар, #Дмитро Топалов

Джерело - Чемпіон.

Лівий півзахисник Шахтаря Дмитро Топалов зацікавив Олександрію. 

Про це повідомляє журналіст Михайло Співаковський.

"Що стосується Топалова, то, за моєю інформацією, була зацікавленість з боку Олександрії. Але там більше питання до того, що хоче сам футболіст. Наскільки я розумію, його амбіції простираються кудись в інший бік", - сказав Співаковський.

Зазначимо, що Топалов провів лише 406 хвилин у п'яти матчах першої частини сезону. Запам'ятався лише однією жовтою карткою.

Раніше повідомлялося, що можливий перехід Євгена Коноплянки до Олександрії.

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