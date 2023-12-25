Олександрія хоче підписати Топалова

Лівий півзахисник Шахтаря Дмитро Топалов зацікавив Олександрію.

Про це повідомляє журналіст Михайло Співаковський.

"Що стосується Топалова, то, за моєю інформацією, була зацікавленість з боку Олександрії. Але там більше питання до того, що хоче сам футболіст. Наскільки я розумію, його амбіції простираються кудись в інший бік", - сказав Співаковський.