Олександрія хоче підписати Топалова

Джерело - Чемпіон.
Лівий півзахисник Шахтаря Дмитро Топалов зацікавив Олександрію.
Про це повідомляє журналіст Михайло Співаковський.
"Що стосується Топалова, то, за моєю інформацією, була зацікавленість з боку Олександрії. Але там більше питання до того, що хоче сам футболіст. Наскільки я розумію, його амбіції простираються кудись в інший бік", - сказав Співаковський.
Зазначимо, що Топалов провів лише 406 хвилин у п'яти матчах першої частини сезону. Запам'ятався лише однією жовтою карткою.
Раніше повідомлялося, що можливий перехід Євгена Коноплянки до Олександрії.