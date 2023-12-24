За українським нападником Ярославом Райляном стежать молодіжні команди Мілана, Роми та Лаціо.

Про це повідомляє Legioners.ua.

Окрім італійських топ-клубів, 18-річним футболістом цікавиться Марсель.

Зазначається, що він нещодавно покинув Сассуоло, тож тепер є вільним агентом. За молодіжну команду "чорно-зелених" Ярослав провів 26 матчів, відзначившись 11 забитими м'ячами та 7 гольовими передачами.

В Україні Райлян займався в академіях Карпат, Руха та Мункача, але влітку 2022 року перебрався в італійський Сорболо.

Раніше повідомлялося, що 18-річним українським захисником Максимом Стрюковим цікавиться Брайтон.