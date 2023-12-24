Перший матч в новому році команда зіграє 10 лютого

Першоліговий Епіцентр свій перший контрольний матч в 2024 році проведе 10 лютого - в Києві з місцевим Локомотивом.

Про це повідомляє Sport.ua.

Всі етапи підготовки подолян, починаючи з 1 лютого, відбудуться в Києві. Вже є домовленість про проведення спарингу з мирівською Дружбою 20 лютого, а з ковалівським Колосом - 10 березня. Інші суперники підопічних Сергія Нагорняка в контрольних матчах ще уточнюються.

Що ж до кадрових питань, то до кінця 2023 року опорний півзахисник Андрій Ліповуз, в якого закінчується контракт, обіцяв повідомити, чи залишиться він в Епіцентрі. В інших гравців Епіцентру - чинні контракти, вони добре себе проявили в осінній частині сезону й з ними немає підстав прощатися. Якщо підсилення й буде, то максимум двома футболістами.

Наразі Епіцентр посідає п'яте місце в групі Чемпіонська, набравши 31 очко.