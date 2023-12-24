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Любенович опинився у Минаї завдяки колишньому пресаташе Зорі

Козирєв спрацював як агент-консультант
Сьогодні 18:25 236 0
Любенович опинився у Минаї завдяки колишньому пресаташе Зорі
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
#Минай, #Желько Любенович

Джерело - UA-футбол.

Кандидатура Желько Любеновича опинилася у шорт-листі Миная завдяки рекомендаціям колишнього пресаташе Зорі Павлу Козирєву.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Козирєв, який нині не працює в українському футболі, але продовжує підтримувати стосунки з футбольними людьми, опинився в потрібному місці в потрібний час.

Саме він в розпал пошуків минайцями тренера запропонував керівництву клубу Желько Любеновича. Минаю ця пропозиція припала до душі й доволі швидко Любеновича ухвалили на посаді.

Козирєв, який раніше був пресаташе луганської Зорі, відіграв роль консультанта. Хоча призначення Любеновича у Минай відбулося без фактичної участі у процесі класичних футбольних агентів.

Раніше стадіон Миная позбавили акредитації.

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