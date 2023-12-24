Любенович опинився у Минаї завдяки колишньому пресаташе Зорі

Джерело - UA-футбол.
Кандидатура Желько Любеновича опинилася у шорт-листі Миная завдяки рекомендаціям колишнього пресаташе Зорі Павлу Козирєву.
Про це повідомляє UA-Футбол.
Козирєв, який нині не працює в українському футболі, але продовжує підтримувати стосунки з футбольними людьми, опинився в потрібному місці в потрібний час.
Саме він в розпал пошуків минайцями тренера запропонував керівництву клубу Желько Любеновича. Минаю ця пропозиція припала до душі й доволі швидко Любеновича ухвалили на посаді.
Козирєв, який раніше був пресаташе луганської Зорі, відіграв роль консультанта. Хоча призначення Любеновича у Минай відбулося без фактичної участі у процесі класичних футбольних агентів.
Раніше стадіон Миная позбавили акредитації.