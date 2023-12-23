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Тен Гаг: Наразі Манчестер Юнайтед - не топ

Ерік тен Гаг прокоментував поразку від Вест Гема
Вчора 23:10 197 0
Тен Гаг: Наразі Манчестер Юнайтед - не топ
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед не використав свої моменти у матч проти Вест Гема (0:2).

Про це розповів головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

"Це були пристойні 72 хвилини, протягом яких ми не використали свої моменти. Ми повинні були лідирувати, але ми цього не зробили, і тоді це був момент відключення.

Промах Гарначо? Він впевнений у собі, на цей момент він у хорошій формі. Він був сам на сам з кіпером і міг забити, але не зробив цього.

Ми намагалися відігратися. Вест Гем довго не відставав від нас у грі, а потім забив гол, і тоді, звичайно, ви підбадьорюєте команду. Тому вони дуже агресивно захищали штрафний майданчик, і з цього моменту було важко створити моменти.

На цей момент ми не топ, але ви бачили нас минулого тижня у грі проти топів цієї ліги - 0:0 з Ліверпулем. Ми не забили, але у нас були найкращі моменти в грі. У тій грі ми дуже добре захищалися протягом 90 хвилин, це завжди має бути нашим стандартом, як і те, що ми робили там. Ви повинні привнести це в кожну гру.

У 2023 році ми виграли Кубок, ми зіграли у фіналі Кубка Англії, ми були третіми в лізі. Були яскраві моменти, але на цей момент ми погані. На це є причини: у нас багато травм, тому команді буде краще, коли повернуться травмовані. Ми повинні бути спокійними, триматися разом, дотримуватися плану, ми повинні робити це разом", - сказав тен Гаг.

Раніше Вест Гем переграв Манчестер Юнайтед.

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