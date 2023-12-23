Інтер підпише захисника Брюгге

Інтер підсилиться захисником

Інтер під час січневого трансферного вікна підпише флангового захисника Брюгге Тейджона Б'юкенена.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Інтер візьме Б'юкенена в оренду до кінця сезону з обов'язковим викупом за 7-8 мільйонів євро. Трансфер може відбутися вже в перших числах січня.

У нинішньому сезоні на рахунку Б'юкенена 3 голи і 4 асисти в 20 матчах за Брюгге у всіх турнірах. 24-річний канадець знадобився Інтеру через операцію Хуана Куадрадо, який пропустить три місяці.

Раніше Болонья сенсаційно вибила Інтер з 1/8 Кубка Італії.