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Інтер підпише захисника Брюгге

Інтер підсилиться захисником
Вчора 23:25 144 0
Інтер підпише захисника Брюгге
#Брюгге, #Інтер

Джерело - sport.ua.

Інтер під час січневого трансферного вікна підпише флангового захисника Брюгге Тейджона Б'юкенена.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Інтер візьме Б'юкенена в оренду до кінця сезону з обов'язковим викупом за 7-8 мільйонів євро. Трансфер може відбутися вже в перших числах січня.

У нинішньому сезоні на рахунку Б'юкенена 3 голи і 4 асисти в 20 матчах за Брюгге у всіх турнірах. 24-річний канадець знадобився Інтеру через операцію Хуана Куадрадо, який пропустить три місяці.

Раніше Болонья сенсаційно вибила Інтер з 1/8 Кубка Італії.

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