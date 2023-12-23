Ювентус здолав Фрозіноне, Болонья переграла Аталанту: результати матчів Серії А

Результати матчів 17-го туру італійської Серії А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 17-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

23 грудня, 17 тур

Фрозіноне - Ювентус 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Їлдіз, 1:1 - 51 Баес, 1:2 - 81 Влахович

Болонья - Аталанта 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 86 Фергюсон

Торіно - Удінезе 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 81 Саррага, 1:1 - 88 Ілич

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:

19:00 Верона - Кальярі

19:00 Інтер - Лечче

21:45 Рома - Наполі

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