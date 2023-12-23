Ювентус здолав Фрозіноне, Болонья переграла Аталанту: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі у межах 17-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
23 грудня, 17 тур
Фрозіноне - Ювентус 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Їлдіз, 1:1 - 51 Баес, 1:2 - 81 Влахович
Болонья - Аталанта 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 86 Фергюсон
Торіно - Удінезе 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 81 Саррага, 1:1 - 88 Ілич
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:
19:00 Верона - Кальярі
19:00 Інтер - Лечче
21:45 Рома - Наполі
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