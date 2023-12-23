Головне
Магучіх - переможниця рейтингу найкращих спортсменів України 2023 року
Вчора 10:54 852
Хргович переміг де Морі у першому раунді
Сьогодні 19:36 177
Евертон з Миколенком поступився Тоттенгему, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ
Сьогодні 18:59 515
Скапінцев підписав контракт з Нью-Йорк Нікс
Сьогодні 18:24 238
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Сьогодні 16:58 17902
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Сьогодні 16:48 1383
Тетяна Степанова – найкращий тренер 2023 року
Сьогодні 15:30 228
Меркушина перемогла в гонці переслідування на чемпіонаті України
Сьогодні 14:52 285
Збірна України з футболу U-21 – найкраща команда року
Сьогодні 14:48 472
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році
Сьогодні 14:30 7689
Прямі трансляції

Ювентус здолав Фрозіноне, Болонья переграла Аталанту: результати матчів Серії А

Результати матчів 17-го туру італійської Серії А
Сьогодні 17:57 402 0
Ювентус здолав Фрозіноне, Болонья переграла Аталанту: результати матчів Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Фрозіноне, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 17-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
23 грудня, 17 тур

Фрозіноне - Ювентус 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Їлдіз, 1:1 - 51 Баес, 1:2 - 81 Влахович

 Болонья - Аталанта 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 86 Фергюсон

Торіно - Удінезе 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 81 Саррага, 1:1 - 88 Ілич

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:

19:00 Верона - Кальярі

19:00 Інтер - Лечче

21:45 Рома - Наполі

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
В Оболонь надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб В Оболонь надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб 1335
Міллер на 48 кг переважив Дюбуа напередодні бою Міллер на 48 кг переважив Дюбуа напередодні бою 8850
Дженоа з Малиновським дотиснула Сассуоло, Мілан вирвав нічию у Салернітани: результати 17 туру Серії А Дженоа з Малиновським дотиснула Сассуоло, Мілан вирвав нічию у Салернітани: результати 17 туру Серії А 1177
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 17902
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам 1383
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році 7689
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34207
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 157806 7
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 46695
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30240
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 84374
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8979 2