Головне
Магучіх - переможниця рейтингу найкращих спортсменів України 2023 року
22.12.2023 10:54 924
Дюбуа достроково переміг Міллера
Вчора 22:07 818
Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ
Вчора 21:26 968
Хргович переміг де Морі у першому раунді
Вчора 19:36 530
Скапінцев підписав контракт з Нью-Йорк Нікс
Вчора 18:24 374
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Вчора 16:58 18071
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Вчора 16:48 1442
Тетяна Степанова – найкращий тренер 2023 року
Вчора 15:30 295
Меркушина перемогла в гонці переслідування на чемпіонаті України
Вчора 14:52 353
Збірна України з футболу U-21 – найкраща команда року
Вчора 14:48 742
Прямі трансляції

Рома дотиснула Наполі, Болонья переграла Аталанту: результати матчів Серії А

Результати матчів 17-го туру італійської Серії А
Вчора 23:44 736 0
Рома дотиснула Наполі, Болонья переграла Аталанту: результати матчів Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Фрозіноне, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі в межах 17-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
23 грудня, 17 тур

Фрозіноне - Ювентус 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Їлдіз, 1:1 - 51 Баес, 1:2 - 81 Влахович

 Болонья - Аталанта 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 86 Фергюсон

Торіно - Удінезе 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 81 Саррага, 1:1 - 88 Ілич

Верона - Кальярі 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Нгонге, 2:0 - 90 Джурич

Інтер - Лечче 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Бісек, 2:0 - 78 Барелла

Сьогодні відбудеться ще один матч у Серії А:

 Рома - Наполі 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Пеллегріні, 2:0 - 90+6 Лукаку

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Батько Ф'юрі: Тільки одна людина здатна впоратися з силою Вайлдера Батько Ф'юрі: Тільки одна людина здатна впоратися з силою Вайлдера 1162
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 18071
Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ 1347
Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ Арсенал із Зінченком зіграв внічию з Ліверпулем, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ 968
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам 1442
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році 7880
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 124163
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32617
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 84381
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17832 6
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 46223
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 52025 2