Рома дотиснула Наполі, Болонья переграла Аталанту: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі в межах 17-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
23 грудня, 17 тур
Фрозіноне - Ювентус 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Їлдіз, 1:1 - 51 Баес, 1:2 - 81 Влахович
Болонья - Аталанта 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 86 Фергюсон
Торіно - Удінезе 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 81 Саррага, 1:1 - 88 Ілич
Верона - Кальярі 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Нгонге, 2:0 - 90 Джурич
Інтер - Лечче 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Бісек, 2:0 - 78 Барелла
Сьогодні відбудеться ще один матч у Серії А:
Рома - Наполі 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 76 Пеллегріні, 2:0 - 90+6 Лукаку
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