Рома дотиснула Наполі, Болонья переграла Аталанту: результати матчів Серії А

Результати матчів 17-го туру італійської Серії А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі в межах 17-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

23 грудня, 17 тур

Фрозіноне - Ювентус 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Їлдіз, 1:1 - 51 Баес, 1:2 - 81 Влахович

Болонья - Аталанта 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 86 Фергюсон

Торіно - Удінезе 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 81 Саррага, 1:1 - 88 Ілич

Верона - Кальярі 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Нгонге, 2:0 - 90 Джурич

Інтер - Лечче 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Бісек, 2:0 - 78 Барелла

Сьогодні відбудеться ще один матч у Серії А:

Рома - Наполі 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Пеллегріні, 2:0 - 90+6 Лукаку

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