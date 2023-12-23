Гвардіола: Це був неймовірний рік для Манчестер Сіті

Гвардіола прокоментував перемогу в клубному чемпіонаті світу

Джерело - BBC.

Манчестер Сіті має намір знову виграти усі турнірі за рік.

Про це заявив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола після тріумфу в клубному чемпіонаті світу.

"Це був неймовірний рік. Сьогодні ми закрили розділ. Ми виграли все, що могли. Тепер прийшов час спробувати зробити це знову. Нам трохи пощастило на початку. Ми отримали м'яч та швидко забили. А потім у них були 10-12 неймовірних хвилин, які показали, наскільки це буде важко.

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Другий гол допоміг нам, але, можливо, ми його не заслуговували. Ми дещо покращили у другому таймі і стали грати набагато, набагато краще", - сказав Гвардіола.

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