Кельн звільнив головного тренера Баумгарта

Рішення про розірвання контракту було прийняте за згодою сторін

Джерело - Чемпіон.

Кельн прийняв рішення звільнити головного тренера команди Штеффена Баумгарта.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рішення про розірвання контракту було прийняте за згодою сторін.

Уніон - Кельн 2:0: огляд матчу

51-річний спеціаліст очолив команду у 2021 році та допоміг їй залишитись у Бундеслізі. Після цього він вивів її у груповий етап Ліги конференцій.

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