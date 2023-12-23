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Кельн звільнив головного тренера Баумгарта

Рішення про розірвання контракту було прийняте за згодою сторін
Сьогодні 11:17 194 0
Кельн звільнив головного тренера Баумгарта
#Кельн

Джерело - Чемпіон.

Кельн прийняв рішення звільнити головного тренера команди Штеффена Баумгарта.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рішення про розірвання контракту було прийняте за згодою сторін.

  Уніон - Кельн 2:0: огляд матчу

51-річний спеціаліст очолив команду у 2021 році та допоміг їй залишитись у Бундеслізі. Після цього він вивів її у груповий етап Ліги конференцій.

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