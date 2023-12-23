Кельн звільнив головного тренера Баумгарта

Джерело - Чемпіон.
Кельн прийняв рішення звільнити головного тренера команди Штеффена Баумгарта.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Рішення про розірвання контракту було прийняте за згодою сторін.
Уніон - Кельн 2:0: огляд матчу
51-річний спеціаліст очолив команду у 2021 році та допоміг їй залишитись у Бундеслізі. Після цього він вивів її у груповий етап Ліги конференцій.
Thanks for everything, Coach. ❤️🤍 #effzeh pic.twitter.com/XuDoDVT20F— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) December 22, 2023
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