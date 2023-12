Осімхен зароблятиме близько 10 млн євро за новим контрактом із Наполі

Віктор Осімхен зароблятиме 9-10 мільйонів євро + бонуси за новим контрактом із Наполі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сьогодні, 23 грудня, очікується зустріч між сторонами для закриття угоди.

Рома - Наполі: де дивитися матч Серії А

Клаусула 24-річного нігерійця становитиме близько 130 млн євро. Сам контракт буде розрахований до літа 2026 року.

⏳ Expected a meeting in the next hours to close Victor #Osimhen’s contract extension with #Napoli until 2026. He will earn €9-10M/year + bonuses. In the deal will be included a release clause. #transfers https://t.co/S6uJHcrvlt