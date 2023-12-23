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Осімхен зароблятиме близько 10 млн євро за новим контрактом із Наполі

Контракт буде розрахований до літа 2026 року
Сьогодні 09:49 227 0
Осімхен зароблятиме близько 10 млн євро за новим контрактом із Наполі
#Наполі, #Осімхен

Джерело - Чемпіон.

Віктор Осімхен зароблятиме 9-10 мільйонів євро + бонуси за новим контрактом із Наполі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сьогодні, 23 грудня, очікується зустріч між сторонами для закриття угоди.

  Рома - Наполі: де дивитися матч Серії А

Клаусула 24-річного нігерійця становитиме близько 130 млн євро. Сам контракт буде розрахований до літа 2026 року.

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