В Оболоні спростували інформацію про повістки

Футболісти клубу мають бронювання на період мобілізації

Оболонь не отримувала групову повістку від ТЦК на 25 осіб.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У клубі заявили, що на цей час жодному з гравців команди не надходила повістки.

"ФК Оболонь Київ дотримується вимог законодавства та згідно постанови КМУ №1487 про порядок організації та введення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів наразі відбувається звірка військово-облікових даних військовозобовʼязаних працівників, призовників та резервістів. ФК Оболонь Київ згідно постанови КМУ від 27 січня 2023 року №76 отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки. Відповідно футболісти клубу, які є військовозобовʼязаними отримали бронювання на період мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Раніше журналіст Михайло Співаковський повідомив, що у клуб надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб.