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В Оболоні спростували інформацію про повістки

Футболісти клубу мають бронювання на період мобілізації
Вчора 22:37 303 0
В Оболоні спростували інформацію про повістки
#Оболонь

Джерело - obolon.ua.

Оболонь не отримувала групову повістку від ТЦК на 25 осіб.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У клубі заявили, що на цей час жодному з гравців команди не надходила повістки. 

"ФК Оболонь Київ дотримується вимог законодавства та згідно постанови КМУ №1487 про порядок організації та введення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів наразі відбувається звірка військово-облікових даних військовозобовʼязаних працівників, призовників та резервістів. 

ФК Оболонь Київ згідно постанови КМУ від 27 січня 2023 року №76 отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки. Відповідно футболісти клубу, які є військовозобовʼязаними отримали бронювання на період мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Раніше журналіст Михайло Співаковський повідомив, що у клуб надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб.

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