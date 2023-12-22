В Оболоні спростували інформацію про повістки

Джерело - obolon.ua.
Оболонь не отримувала групову повістку від ТЦК на 25 осіб.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У клубі заявили, що на цей час жодному з гравців команди не надходила повістки.
"ФК Оболонь Київ дотримується вимог законодавства та згідно постанови КМУ №1487 про порядок організації та введення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів наразі відбувається звірка військово-облікових даних військовозобовʼязаних працівників, призовників та резервістів.
ФК Оболонь Київ згідно постанови КМУ від 27 січня 2023 року №76 отримав статус критично важливого підприємства для функціонування економіки. Відповідно футболісти клубу, які є військовозобовʼязаними отримали бронювання на період мобілізації", - йдеться в повідомленні.
Раніше журналіст Михайло Співаковський повідомив, що у клуб надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб.