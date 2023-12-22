Інтер Маямі оголосив про перехід Суареса

Суарес підписав контракт з Інтер Маямі

Інтер Маямі оголосив про перехід Луїса Суареса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт повинен бути розрахований на один сезон з можливістю продовження ще на один рік.

"Ми раді, що до нашого клубу приєднався гравець якості Луїса та його пристрасті до гри. Він приєднується до команди, яка надихає наступне покоління, і ми з нетерпінням чекаємо, коли він вийде на поле як з колишніми товаришами по команді, так і з молодими гравцями з нашої академії" — сказав власник американської команди Девід Бекхем.

У 53 матчах сезону Луїс відзначився за Греміу 26 голами та 17 асистами.

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