Агробізнес підписав ексзахисника Карпат

Джерело - sport.ua.
Лівий захисник Роман Слива підписав контракт з Агробізнесом.
Про це повідомляє Sport.ua.
23-річний уродженець Рівного на клубному рівні встиг пограти за Карпати U19, Карпати U21 та головну команду Карпат (4 матчі в УПЛ), а також ВПК-Агро та тернопільську Ниву. Зі львівського клубу футболіст регулярно викликався до юніорських збірних України різного віку.
Нинішнього сезону Роман Слива довго заліковував травму, зігравши за тернопільську Ниву лише 2 матчі у Першій лізі. На початку жовтня, через місяць після закриття трансферного вікна, сторони розірвали контракт.
Раніше повідомлялося, що Агробізнес покинуть троє гравців.