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Агробізнес підписав ексзахисника Карпат

Сьогодні 16:25 153 0
Агробізнес підписав ексзахисника Карпат
#Агробізнес

Джерело - sport.ua.

Лівий захисник Роман Слива підписав контракт з Агробізнесом.

Про це повідомляє Sport.ua.

23-річний уродженець Рівного на клубному рівні встиг пограти за Карпати U19, Карпати U21 та головну команду Карпат (4 матчі в УПЛ), а також ВПК-Агро та тернопільську Ниву. Зі львівського клубу футболіст регулярно викликався до юніорських збірних України різного віку.

Нинішнього сезону Роман Слива довго заліковував травму, зігравши за тернопільську Ниву лише 2 матчі у Першій лізі. На початку жовтня, через місяць після закриття трансферного вікна, сторони розірвали контракт.

Раніше повідомлялося, що Агробізнес покинуть троє гравців.

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