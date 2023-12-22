Довбик - кандидат на звання найкращого гравця грудня у Ла-Лізі

Джерело - Чемпіон.
Форвард Жирони Артем Довбик увійшов у список кандидатів на звання найкращого гравця грудня у Ла-Лізі.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.
Також на приз номіновані Альваро Вальєс з Лас-Пальмас, Родріго з Реала, Іньякі Вільямс з Атлетіка та Борха Майораль з Хетафе.
👀 ¡Estos son los nominados al 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de diciembre en #LALIGAEASPORTS!— LALIGA (@LaLiga) December 22, 2023
🌟 @Mayoral_Borja
🌟 @Alvarovalles13
🌟 @RodrygoGoes
🌟 @Williaaams45
🌟 Artem Dovbyk#LALIGAPOTM | @easportsfces#PREMIOSLALIGA
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