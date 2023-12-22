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Довбик - кандидат на звання найкращого гравця грудня у Ла-Лізі

У 4 грудневих матчах Довбик забив 4 голи
Сьогодні 13:59 260 0
Довбик - кандидат на звання найкращого гравця грудня у Ла-Лізі
#Жирона, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Форвард Жирони Артем Довбик увійшов у список кандидатів на звання найкращого гравця грудня у Ла-Лізі.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

Також на приз номіновані Альваро Вальєс з Лас-Пальмас, Родріго з Реала, Іньякі Вільямс з Атлетіка та Борха Майораль з Хетафе.

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