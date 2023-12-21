Жирона з голом Довбика зіграла внічию з Бетісом: результати 18 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 18 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
18 тур, 21 грудня
Бетіс - Жирона 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Довбик (пен), 1:1 - 88 Пасселья
Український нападник Жирони Артем Довбик вийшов у стартовому складі та відзначився голом на 39 хвилині гри. Замінили форварда на 64-й хвилині гри. Водночас Віктор Циганков через ушкодження не потрапив у заявку команди на гру.
Кадіс - Реал Сосьєдад 0:0
Сьогодні, відбудеться ще два матчі:
22:30 Алавес - Реал Мадрид
22:30 Мальорка - Осасуна
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