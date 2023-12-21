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Хргович впевнений у своїй перемозі над Джошуа

Філіп Хргович прокоментував можливий бій проти Ентоні Джошуа
Вчора 22:55 219 0
Хргович впевнений у своїй перемозі над Джошуа
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Філіп Хргович, #Джошуа Франко

Джерело - tribuna.com.

Обов’язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі Філіп Хргович (16-0, 13 KO) після бою з Марко де Морі (41-2-2, 36 KO) хотів би зустрітися з колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО).

Про це розповів сам хорватський боксер.

"Я сподіваюся, що бій з ним буде наступним, це моя мета. Але якщо він не буде наступним, то мені байдуже, хто стане таким. Я просто хочу здобути титул і стати чемпіоном світу, але буду щасливий, якщо Ентоні погодиться на бій.

Я би переміг його, не знаю як, рішенням суддів чи нокаутом, але я переміг би точно.

Його навички стають кращими, але його мислення, можливо, погіршуються. Але його навички та швидкість приголомшливі, він точно один з найкращих", - сказав Хргович.

23 грудня у Саудівській Аравії Хргович проведе бій проти Марко де Морі, а Джошуа - проти Отто Валліна.

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