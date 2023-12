Ювентус та Наполі можуть підписати півзахисника Тоттенгема

Півзахисник Тоттенгема П'єр-Емілія Гейб'єрг налаштований покинути команду у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

28-річний данець не задоволений кількістю свого ігрового часу. Агент Фабріціо Де Веккі працює над його трансфером.

Тоттенгем прагне отримати за Гейбʼєрга 25 мільйонів євро, але за умови, що це буде оренда з обовʼязковим правом викупу.

