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Ювентус та Наполі можуть підписати півзахисника Тоттенгема

28-річний данець не задоволений кількістю свого ігрового часу
Сьогодні 11:53 220 0
Ювентус та Наполі можуть підписати півзахисника Тоттенгема
#Наполі, #Тоттенгем, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Тоттенгема П'єр-Емілія Гейб'єрг налаштований покинути команду у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

28-річний данець не задоволений кількістю свого ігрового часу. Агент Фабріціо Де Веккі працює над його трансфером.

Тоттенгем прагне отримати за Гейбʼєрга 25 мільйонів євро, але за умови, що це буде оренда з обовʼязковим правом викупу.

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