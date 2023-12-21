Матч Лутон – Борнмут переграють повністю

Дату повторної зустрічі оголосять пізніше

Джерело - офіційний сайт АПЛ.

Керівництво англійської Прем’єр-ліги ухвалило рішення про те, що матч 17-го туру Лутон – Борнмут буде переграно повністю.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Дату повторної зустрічі оголосять пізніше.

16 грудня на 59-й хвилині гри капітан господарів Том Лок’єр впав на газон – після госпіталізації стало відомо, що він пережив зупинку серцю

Зустріч зупинили на 65-й хвилині за рахунку 1:1, команди залишили поле.

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