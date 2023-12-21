ПСЖ обіграв Мец, Ніцца дотиснула Ланс: результати 17 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 17-го туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
17 тур, 20 грудня
Брест - Лор'ян 4:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 22 Думбія, 2:0 - 25 Думбія, 3:0 - 29 Думбія, 4:0 - 45+2 Думбія
Клермон - Ренн 1:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Ніколсон, 1:1 - 52 Калімуендо, 1:2 - 88 Дуе, 1:3 - 90+6 Бла
Ліон - Нант 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Ляказетт
Монпельє - Марсель 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Фаяд, 1:1 - 52 Верету
Ніцца - Ланс 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 76 Моффі (пен), 2:0 - 78 Моффі
ПСЖ - Мец 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Вітінья, 2:0 - 60 Мбаппе, 2:1 - 72 Юдоль, 3:1 - 83 Мбаппе
Реймс - Гавр 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Накамура
Страсбур - Лілль 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 20 Сілла (автогол), 1:1 - 41 Йоро, 2:1 - 77 Мванга
Український захисник Страсбура Едуард Соболь матч провів на лаві запасних.
Тулуза - Монако 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 5 Магрі, 1:1 - 26 Бен Єддер, 1:2 - 44 Бен Єддер (пен)
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