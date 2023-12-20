Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері півзахисника Партизана

17-річний гравець веде переговори з топ-клубами

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті спробує перехопити у Мілана півзахисника Партизана Матію Поповича.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт 17-річного футболіста з сербським клубом закінчується 1 січня 2024 року. Мілан веде переговори щодо його підписання з жовтня, але досі не досяг бодай якоїсь домовленості. Тепер в гру готовий вступити гранд британського футболу.

Цікаво, що Матія Попович ще навіть не дебютував у професійному футболі, але є справжньою зіркою на юнацькому рівні. У чемпіонаті Сербії U-17 він провів 25 матчів, відзначившись 21 забитим м'ячем та 5 гольовими передачами.