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Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері півзахисника Партизана

17-річний гравець веде переговори з топ-клубами
Сьогодні 20:30 163 0
Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері півзахисника Партизана
#Манчестер Сіті, #Мілан, #Партизан, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті спробує перехопити у Мілана півзахисника Партизана Матію Поповича.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт 17-річного футболіста з сербським клубом закінчується 1 січня 2024 року. Мілан веде переговори щодо його підписання з жовтня, але досі не досяг бодай якоїсь домовленості. Тепер в гру готовий вступити гранд британського футболу.

Цікаво, що Матія Попович ще навіть не дебютував у професійному футболі, але є справжньою зіркою на юнацькому рівні. У чемпіонаті Сербії U-17 він провів 25 матчів, відзначившись 21 забитим м'ячем та 5 гольовими передачами.

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