Стали відомі терміни повернення Циганкова

Півзахисник Жирони Віктор Циганков незабаром повинний повернутися на поле.

Про це розповів головний тренер команди Мічел.

"Борха Гарсія поступово одужує, хоча ще не тренується з командою. Після Різдва ми оцінимо його фізичний стан, але еволюція хороша, і для нас важливо, щоб він був здоровий.

Циганков все ще відчуває дискомфорт і тому не буде готовим до гри з Бетісом, хоча ми думаємо, що він буде готовий до матчів після свят. Янгель Еррера також очікується після перерви, а решта гравців все ще відновлюється", – відзначив Мічел.