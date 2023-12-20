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Стали відомі терміни повернення Циганкова

Мічел прокоментував кадрову ситуацію напередодні поєдинку проти Бетіса.
Сьогодні 19:57 291 0
Стали відомі терміни повернення Циганкова
Фото - Getty Images
#Жирона, #Віктор Циганков

Джерело - gironafc.cat.

Півзахисник Жирони Віктор Циганков незабаром повинний повернутися на поле.

Про це розповів головний тренер команди Мічел.

"Борха Гарсія поступово одужує, хоча ще не тренується з командою. Після Різдва ми оцінимо його фізичний стан, але еволюція хороша, і для нас важливо, щоб він був здоровий.

Циганков все ще відчуває дискомфорт і тому не буде готовим до гри з Бетісом, хоча ми думаємо, що він буде готовий до матчів після свят. Янгель Еррера також очікується після перерви, а решта гравців все ще відновлюється", – відзначив Мічел.

Матч Бетіс – Жирона відбудеться завтра, 21 грудня, о 20:00 за київським часом.

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