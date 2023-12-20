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Енріке: Мбаппе перебуває на вершині світового футболу

Луїс Енріке оцінив рівень гри нападника Кіліана Мбаппе.
Сьогодні 17:10 187 0
Енріке: Мбаппе перебуває на вершині світового футболу
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе, #Луїс Енріке

Джерело - tribuna.com.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе демонструє фантастичний рівень футболу.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Луїс Енріке.

"Він дійсно дуже молодий. Він такого ж віку, як мій син. Сподіваюся, на нього очікує багато успіхів, як індивідуальних, так і командних. Сподіваюся, що це станеться у ПСЖ, щоб ми могли допомогти йому розвиватися протягом його кар’єри.

Його рівень фантастичний, і тепер, коли я знаю його людські якості, це справжня удача мати в команді такого гравця, як він. Показники Кіліана справді вражають. Він перебуває на вершині світового футболу", - сказав Енріке.

Цього сезону Мбаппе відзначився 19 голами та 2 асистами у 21 матчі за ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Реал дав Мбаппе дедлайн на прийняття рішення щодо трансферу.

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