Сестри Семеренко виграли змішану естафету чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.
Друга збірна Сумської області у складі Віти Семеренко, Валентини Семеренко, Владислава Чихаря та Богдана Борковського здобула перемогу в змішаній естафеті в межах чемпіонату України з біатлону.
Вони на хвилину випередили першу збірну Сумської області - Анну Кривонос, Ксенію Приходько, Дениса Насика та Романа Боровика.
Бронзу виграли Валерія Дмитренко, Дарина Чалик, Артем Тищенко, Артем Прима у складі Чернігівської області.
1. Сумська обл.-2 (0) 1:02:37,9
(Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Владислав Чихарь, Богдан Борковський)
2. Сумська обл.-1 (1) +1:01,6
(Анна Кривонос, Ксенія Приходько, Денис Насико, Роман Боровик)
3. Чернігівська обл.-1 (1) +1:10,3
(Валерія Дмитренко, Дарина Чалик, Артем Тищенко, Артем Прима)
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