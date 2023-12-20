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Сестри Семеренко виграли змішану естафету чемпіонату України

Вони на хвилину випередили своїх суперників
Сьогодні 14:53 256 0

Джерело - Чемпіон.

Друга збірна Сумської області у складі Віти Семеренко, Валентини Семеренко, Владислава Чихаря та Богдана Борковського здобула перемогу в змішаній естафеті в межах чемпіонату України з біатлону.

Вони на хвилину випередили першу збірну Сумської області - Анну Кривонос, Ксенію Приходько, Дениса Насика та Романа Боровика.

Бронзу виграли Валерія Дмитренко, Дарина Чалик, Артем Тищенко, Артем Прима у складі Чернігівської області. 

Чемпіонат України з біатлону
село Яворів Львівської області
20 грудня
Змішана естафета

1. Сумська обл.-2  (0)  1:02:37,9

(Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Владислав Чихарь, Богдан Борковський)

2. Сумська обл.-1  (1)  +1:01,6

(Анна Кривонос, Ксенія Приходько, Денис Насико, Роман Боровик)

3. Чернігівська обл.-1  (1)  +1:10,3

(Валерія Дмитренко, Дарина Чалик, Артем Тищенко, Артем Прима)

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