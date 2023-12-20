Кліп Ракицької "Помаранчеве серце" уже зібрав понад 100 тисяч переглядів на YouTube

Пісня, присвячена фанам Шахтаря, припала до душі й гравцям донецького клубу

Кліп "Помаранчеве серце" співачки Ольги Ракіцької, створений у співпраці з культовим українським режисером, автором легендарної "Фортеці Бахмут" Віктором Скуратовським, за кілька тижнів зібрав понад 100 тисяч переглядів на YouTube.

Прем’єра пісні відбулася у Гамбурзі перед матчем Ліги чемпіонів Шахтар – Антверпен. Тоді ж Оля презентувала і кліп, головними героями якого стали уболівальники донецького клубу, які взяли безпосередню участь у його створенні: кожен учасник масових сцен був фанатом Шахтаря, а прихильники команди з різних куточків світу надіслали власні відео, де під приспів "Помаранчевого серця" демонстрували фірмові шахтарські молотки, стрибали та обіймалися.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olya Rakitska (@olya_rakitska)

За короткий проміжок часу пісня "Помаранчеве серце" стала вірусною у футбольному та фанатському середовищі Шахтаря Фани клубу, які готуються захищати та захищають нашу країну під цей трек тренувалися на полігонах. Схвальні відгуки отримала пісня й від гравців донецького клубу.