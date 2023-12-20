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Кліп Ракицької "Помаранчеве серце" уже зібрав понад 100 тисяч переглядів на YouTube

Пісня, присвячена фанам Шахтаря, припала до душі й гравцям донецького клубу
Сьогодні 11:24 387 0
Кліп Ракицької "Помаранчеве серце" уже зібрав понад 100 тисяч переглядів на YouTube

Кліп "Помаранчеве серце" співачки Ольги Ракіцької, створений у співпраці з культовим українським режисером, автором легендарної "Фортеці Бахмут" Віктором Скуратовським, за кілька тижнів зібрав понад 100 тисяч переглядів на YouTube. 

Прем’єра пісні відбулася у Гамбурзі перед матчем Ліги чемпіонів Шахтар – Антверпен. Тоді ж Оля презентувала і кліп, головними героями якого стали уболівальники донецького клубу, які взяли безпосередню участь у його створенні: кожен учасник масових сцен був фанатом Шахтаря, а прихильники команди з різних куточків світу надіслали власні відео, де під приспів "Помаранчевого серця" демонстрували фірмові шахтарські молотки, стрибали та обіймалися.

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Допис, поширений Olya Rakitska (@olya_rakitska)

За короткий проміжок часу пісня "Помаранчеве серце" стала вірусною у футбольному та фанатському середовищі Шахтаря Фани клубу, які готуються захищати та захищають нашу країну під цей трек тренувалися на полігонах. Схвальні відгуки отримала пісня й від гравців донецького клубу.

"Помаранчеве серце" - це перша "футбольна" пісня Олі Ракіцької, на створення якої її надихнули чоловік Ярослав. Шахтар та її фани. За словами співачки, Шахтар для Донецька, області, України – це більше, ніж команда, а футбол – це більше, ніж спорт. "Ті, хто також має стосунок до цієї прекрасної гри, думаю, впізнають і зрозуміють багато емоцій і думок, які закладені в пісню", - зізнається Оля.

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