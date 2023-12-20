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Валенсія переграла Райо Вальєкано: результати матчів 18 туру Ла-Ліги

Сьогодні 06:49 875 0
Валенсія переграла Райо Вальєкано: результати матчів 18 туру Ла-Ліги
#Атлетіко, #Валенсія, #Гранада, #Севілья, #Хетафе, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

19 грудня у 18 турі іспанської Ла-Ліги відбулося три матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
18 тур, 19 грудня

Райо Вальєкано - Валенсія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 61 Канос

Українець Роман Яремчук вийшов на заміну у складі Валенсії на 82-ій хвилині.

Атлетіко - Хетафе 3:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Грізманн, 1:1 - 53 Майораль, 2:1 - 63 Мората, 3:1 - 69 Грізманн (пен), 3:2 - 87 Оскар, 3:3 - 90+3 Майораль (пен)

Гранада - Севілья 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 23 Педроса, 0:2 - 32 Окампос, 0:3 - 49 Рамос

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