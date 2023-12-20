Валенсія переграла Райо Вальєкано: результати матчів 18 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
19 грудня у 18 турі іспанської Ла-Ліги відбулося три матчі.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
18 тур, 19 грудня
Райо Вальєкано - Валенсія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 61 Канос
Українець Роман Яремчук вийшов на заміну у складі Валенсії на 82-ій хвилині.
Атлетіко - Хетафе 3:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Грізманн, 1:1 - 53 Майораль, 2:1 - 63 Мората, 3:1 - 69 Грізманн (пен), 3:2 - 87 Оскар, 3:3 - 90+3 Майораль (пен)
Гранада - Севілья 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 23 Педроса, 0:2 - 32 Окампос, 0:3 - 49 Рамос
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!