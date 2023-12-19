Манчестер Сіті впевнено вийшов до фіналу клубного чемпіонату світу

Клубний чемпіонат світу-2023 проходить у Саудівській Аравії

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті переграв японську Ураву в 1/2 фіналу клубного чемпіонату світу-2023.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Раніше в іншому півфіналі Флуміненсе переміг Аль-Ахлі (2:0). То ж 22 грудня у фіналі зіграють Флуміненсе та Манчестер Сіті. Урава та Аль-Ахлі зустрінуться у матчі за третє місце.

Клубний чемпіонат світу-2023

1/2 фіналу, 19 грудня

Урава Ред Даймондс (Японія) - Манчестер Сіті (Японія) 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Хейбротен, 0:2 - 52 Ковачич, 0:3 - 59 Сілва

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