В Іспанії публікуватимуть переговори судді з VAR

В Іспанії почнуть публікувати переговори ВАР після закінчення туру.

Про це повідомляє rfef.

Ла-Ліга і Королівська іспанська футбольна федерація домовилися публікувати переговори головного арбітра і відеоасистентів, а також зображення, які виводяться на екран для судді. Це зроблено для кращого розуміння суддівських рішень.

Публікацію переговорів почнуть із Суперкубка Іспанії, який відбудеться з 10 по 14 січня 2024 року. У Ла-Лізі та Сегунді перші публікації з'являться після туру, який відбудеться з 12 по 15 січня.

Раніше Ла-Ліга визнала Довбика найкращим гравцем матчу Жирона - Алавес.