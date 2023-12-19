Головне
Шахтар зіграє з Марселем у раунді плей-оф Ліги Європи
Вчора 14:19 1338
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші
Сьогодні 14:53 9728
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Сьогодні 12:01 16777 4
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Сьогодні 10:23 8874
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 09:00 226789 1
Ла-Ліга визнала Довбика найкращим гравцем матчу Жирона - Алавес
Сьогодні 08:13 565
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Сьогодні 08:00 847
Жирона з дублем Довбика розгромила Алавес у 17 турі Ла-Ліги
Вчора 23:55 811
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка
Вчора 23:07 1657
Фантастичний камбек імені Мбаппе та драма в овертаймі: рік тому Аргентина перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу
Вчора 17:34 755
Прямі трансляції

В Іспанії публікуватимуть переговори судді з VAR

Сьогодні 17:25 147 0
В Іспанії публікуватимуть переговори судді з VAR

Джерело - UA-футбол.

В Іспанії почнуть публікувати переговори ВАР після закінчення туру.

Про це повідомляє rfef.

Ла-Ліга і Королівська іспанська футбольна федерація домовилися публікувати переговори головного арбітра і відеоасистентів, а також зображення, які виводяться на екран для судді. Це зроблено для кращого розуміння суддівських рішень.

Публікацію переговорів почнуть із Суперкубка Іспанії, який відбудеться з 10 по 14 січня 2024 року. У Ла-Лізі та Сегунді перші публікації з'являться після туру, який відбудеться з 12 по 15 січня.

Раніше Ла-Ліга визнала Довбика найкращим гравцем матчу Жирона - Алавес.

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 226789 1
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 30320
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші 9728
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 16777 4
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка 1657
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака 8874
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 27083
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110482 4
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 226789 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 86138
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 156316 7
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11252