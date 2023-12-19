Колишній захисник Дніпра-1 близький до переходу у Сантос

Хайнер незабаром підпише контракт із клубом легендарного Пеле

Колишній правий захисник Дніпра-1 Хайнер, який у другій половині цього року на правах оренди з бразильського клубу Азуріз виступав за Корітібу, близький до того, аби отримати нову команду.

Про це повідомляє oGol.

Переговори про підписання Хайнера на правах річної оренди веде Сантос, який за підсумками сезону-2023 вперше в історії вилетів з Серії А.

Риби планують прописати у договорі опцію на викуп контракту Хайнера за 1,5 мільйона бразильських реалів (280 тисяч євро). В цю суму Сантосу обійдуться 60% економічних прав на футболіста.

З січня по червень 2023 року Хайнер на правах оренди виступав за Дніпро-1, у футболці якого провів 17 матчів, проте український клуб так і не побажав викупити його контракт.

Раніше Дніпро-1 назвав ціну Піхальонка.