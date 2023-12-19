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Санту може очолити Ноттінгем Форес

Сьогодні 13:40 238 0
Санту може очолити Ноттінгем Форес
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ешпіріту Санту, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Вулвергемптона та Тоттенгема Нуну Ешпіріту Санту може очолити Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "лісників" перебувають у постійному діалозі з 49-річним португальцем, переговори з яким тривають день у день.

Також наголошується, що Санту – головний кандидат на посаду, яку раніше звільнив Стів Купер.

Останнім місцем роботи Санту був Аль-Іттіхад, з якого його було звільнено у листопаді цього року після конфлікту з Карімом Бензема. До цього він очолював Ріу Аве, Валенсію, Порту, Вулвергемптон та Тоттенгем.

Тоттенгем здобув виїзну перемогу над Ноттінгемом.

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