Мілан припинить співпрацю з Піолі

Мілан змінить головного тренера

Наприкінці поточного чемпіонату Стефано Піолі залишить посаду головного тренера Мілана.

Про це повідомив журналіст Себастьян Сарно.

З таким станом речей згодні всі у клубі. Ухвалено рішення, що цикл буде завершено, навіть якщо команда досягне мети, заявленої самим тренером – місце в четвірці після закінчення сезону 2023/24.

Нагадаємо, минулого тижня з’явилася інформація про те, що легендарний швед Златан Ібрагімович може посісти місце у тренерському штабі Мілана у разі звільнення Піолі.

Піолі прийняв Мілан восени 2019 року. На той момент россонері шість років поспіль займали місця поза топ-4 і встигли забути про Лігу чемпіонів. Рік у досвідченого фахівця (до Мілана він тренував 12 італійських клубів протягом 16 років) пішов на розгойдування, а вже 2021-го він підняв ломбардійців на друге місце і повернув у головний єврокубок.

Раніше Мілан розгромив Монцу.