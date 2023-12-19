Президент Марселя очікує на важкий матч проти Шахтаря

Марсель готовий буде битися із Шахтарем в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів президент французького клубу Пабло Лонгорія.

"Нам попався дуже хороший суперник, який звик до європейських матчів. Шахтар - чинний чемпіон України і команда, яка впевнено виступила в Лізі чемпіонів. Це буде красива вивіска, але складне протистояння.

Однак ми також добре провели груповий етап Ліги Європи в непростому квартеті. Протягом наступних двох місяців ми повинні проявити серйозність і старанність, щоб підійти до матчів із Шахтарем в оптимальній формі", - відзначив Лонгорія.