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Президент Марселя очікує на важкий матч проти Шахтаря

Президент Марселя Пабло Лонгорія оцінив результати жеребкування Ліги Європи.
Сьогодні 10:44 262 0
Президент Марселя очікує на важкий матч проти Шахтаря
#Марсель, #Шахтар Донецьк, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - om.fr.

Марсель готовий буде битися із Шахтарем в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів президент французького клубу Пабло Лонгорія.

"Нам попався дуже хороший суперник, який звик до європейських матчів. Шахтар - чинний чемпіон України і команда, яка впевнено виступила в Лізі чемпіонів. Це буде красива вивіска, але складне протистояння.

Однак ми також добре провели груповий етап Ліги Європи в непростому квартеті. Протягом наступних двох місяців ми повинні проявити серйозність і старанність, щоб підійти до матчів із Шахтарем в оптимальній формі", - відзначив Лонгорія.

Раніше визначився час початку матчів Шахтаря з Марселем у Лізі Європи.

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