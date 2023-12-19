Кейн – найкращий гравець Баварії у листопаді

Джерело - fcbayern.com.
Найкращим гравцем Баварії у листопада був визнаний нападник Гаррі Кейн.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Форвард набрав більше половини голосів, впевнено обійшовши Мануеля Ноєра та Лероя Сане. В листопаді Кейн забив 8 голів у 5 матчах, в тому числі зробивши хет-трик у ворота Боруссії з Дортмунда.
Аналогічну нагороду Кейн вже отримував і в жовтні.
Кейн вже забив у чемпіонаті Німеччини 18 голів.
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