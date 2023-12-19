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Кейн – найкращий гравець Баварії у листопаді

Визначився найкращий гравець Баварії у листопаді
Сьогодні 08:25 240 0
Кейн – найкращий гравець Баварії у листопаді
Фото - Getty Images
#Баварія, #Гаррі Кейн

Джерело - fcbayern.com.

Найкращим гравцем Баварії у листопада був визнаний нападник Гаррі Кейн.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Форвард набрав більше половини голосів, впевнено обійшовши Мануеля Ноєра та Лероя Сане. В листопаді Кейн забив 8 голів у 5 матчах, в тому числі зробивши хет-трик у ворота Боруссії з Дортмунда.

Аналогічну нагороду Кейн вже отримував і в жовтні.

Кейн вже забив у чемпіонаті Німеччини 18 голів.

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