Кейн – найкращий гравець Баварії у листопаді

Визначився найкращий гравець Баварії у листопаді

Найкращим гравцем Баварії у листопада був визнаний нападник Гаррі Кейн.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Форвард набрав більше половини голосів, впевнено обійшовши Мануеля Ноєра та Лероя Сане. В листопаді Кейн забив 8 голів у 5 матчах, в тому числі зробивши хет-трик у ворота Боруссії з Дортмунда.

Аналогічну нагороду Кейн вже отримував і в жовтні.

Кейн вже забив у чемпіонаті Німеччини 18 голів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!