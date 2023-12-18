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Пушич оцінив результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

Маріно Пушич прокоментував результат жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 21:10 216 0
Пушич оцінив результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи
#Марсель, #Шахтар Донецьк, #Ліга Європи-2023/24, #Маріно Пушич

Джерело - shakhtar.com.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич задоволений результатом жеребкування  1/16 фіналу Ліги Європи, де його команда зіграє з Марселем.

Про це розповів сам наставник донецького клубу.

"Так, це добре відома команда, Феєнорд грав з нею два роки тому. Складний опонент, хороша команда, великий клуб. На цьому рівні взагалі немає легких суперників.

У Лізі Європи всі команди спроможні виступати в Лізі чемпіонів. Задоволений результатом жеребкування, буде дуже цікаво", - сказав Пушич.

Раніше визначився час початку матчів Шахтаря з Марселем у Лізі Європи.

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