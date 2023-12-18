Пушич оцінив результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

Джерело - shakhtar.com.
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич задоволений результатом жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, де його команда зіграє з Марселем.
Про це розповів сам наставник донецького клубу.
"Так, це добре відома команда, Феєнорд грав з нею два роки тому. Складний опонент, хороша команда, великий клуб. На цьому рівні взагалі немає легких суперників.
У Лізі Європи всі команди спроможні виступати в Лізі чемпіонів. Задоволений результатом жеребкування, буде дуже цікаво", - сказав Пушич.
Раніше визначився час початку матчів Шахтаря з Марселем у Лізі Європи.