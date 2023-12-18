Баварія узгодила новий контракт з легендою клубу

Томас Мюллер отримає новий контракт

Джерело - Чемпіон.

Баварія узгодила новий контракт із нападником Томасом Мюллером.

Про це повідомляє авторитетний німецький інсайдер Крістіан Фальк.

Нинішній контракт 34-річного Мюллера закінчувався влітку 2024 року. Новий буде розрахований до 2025 року.

У нинішньому сезоні на рахунку форварда 2 голи і 5 асистів у 18 матчах за Баварію у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Мюллер готовий продовжити контракт із Баварією. Однак втрата статусу гравця основи може змусити німця переглянути свої плани.