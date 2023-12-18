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Луческу не зможе очолити Ліон

Румунського фахівця не буде у Франції.
Сьогодні 18:24 229 0
Луческу не зможе очолити Ліон
#Ліон, #Мірча Луческу

Джерело - prosport.ro.

Колишній наставник Шахтаря та Динамо Мірча Луческу не очолить Ліон.

Про це повідомляє румунське видання Prosport.ro, посилаючись на французькі джерела.

Керівництво "ткачів" вирішило дати шанс виконувачу обов'язків головного тренера команди П'єру Сажу, та припинило пошуки нового тренера.

Наразі команда перебуває на 16-му місці чемпіонату Франції, маючи в активі 13 очок після 16 турів.

Мірча Луческу днями відмовився коментувати чутки про призначення у Ліон, пославшись на застуду.

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