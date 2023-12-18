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На війні з росією загинув уболівальник Динамо Рибецький

14 грудня він загинув на Донецькому напрямку
Сьогодні 12:34 199 0
На війні з росією загинув уболівальник Динамо Рибецький
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

На війні з росією загинув уболівальник Динамо Максим Рибецький "Риба".

Про це повідомляє пресслужба киян.

Рибецький приєднався до ЗСУ у 2018 році. 14 грудня цього року він загинув на Донецькому напрямку у складі 95-ї ОДШБр. "Риба" був командиром свого взводу.

24-річний Рибецький був нагороджений Орденом за мужність 3 ступені, Золотим Хрестом, Знаком доблесті ОТУ "Лиман" та мав інші відзнаки.

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Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

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