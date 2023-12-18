На війні з росією загинув уболівальник Динамо Рибецький

Джерело - Чемпіон.
На війні з росією загинув уболівальник Динамо Максим Рибецький "Риба".
Про це повідомляє пресслужба киян.
Рибецький приєднався до ЗСУ у 2018 році. 14 грудня цього року він загинув на Донецькому напрямку у складі 95-ї ОДШБр. "Риба" був командиром свого взводу.
24-річний Рибецький був нагороджений Орденом за мужність 3 ступені, Золотим Хрестом, Знаком доблесті ОТУ "Лиман" та мав інші відзнаки.
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