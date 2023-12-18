Сікан та Судаков - у старті Шахтаря на благодійний матч з Авіспа Фукуока

Джерело - Чемпіон.
Тренер Шахтаря Маріно Пушич визначився зі стартовим складом на благодійну гру з Авіспа Фукуока, яка відбудеться у Токіо.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Склад Шахтаря на матч з Авіспа Фукока:
Шахтар: Різник, Бондар, Степаненко, Судаков, Зубков, Гочолейшвілі, Сікан, Азаров, Бондаренко, Матвієнко, Невертон
Запасні: Рудько, Пузанков, Твардовський, Лемкін, Педрінью, Міроші, Козік, Кастільо, Егіналдо, Криськів, Швед, Топалов, Назарина, Кашук, Вʼюнник, Келсі
Початок матчу о 12:00 за київським часом.
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