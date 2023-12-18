19 клубів гарантували собі участь у оновленому клубному чемпіонаті світу

Джерело - ФІФА.
Визначився регламент оновленого клубного ЧС-2025.
Про це повідомляє ФІФА.
Його проведуть у США з 15 червня по 13 липня, участь візьмуть 32 клуби. 12 з Європи, 6 - з Південної Америки, по 4 - з Азії, Африки та КОНКАКАФ, 1 - з Океанії.
ФІФА затвердила систему відбору команд на цей турнір та наступні. Вона опирається на міжнародні клубні змагання в межах кожної конфедерації.
На підставі затверджених принципів допуску та результатів відповідних континентальних клубних змагань вже гарантували участь 19 з 32 клубів:
Європа: Челсі, Реал, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Інтер, Порту, Бенфіка
Південна Америка: Палмейрас, Фламенгу, Флуміненсе
Азія: Аль-Хілаль, Урава Ред Даймондс
Африка: Аль-Ахлі Каїр, Відад
КОНКАКАФ: Монтеррей, Сіетл Саундерс, Леон
Океанія: Окленд Сіті
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!