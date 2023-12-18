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19 клубів гарантували собі участь у оновленому клубному чемпіонаті світу

ФІФА затвердила систему відбору команд на цей турнір та наступні
Сьогодні 10:54 265 0
19 клубів гарантували собі участь у оновленому клубному чемпіонаті світу
#ФІФА

Джерело - ФІФА.

Визначився регламент оновленого клубного ЧС-2025.

Про це повідомляє ФІФА.

Його проведуть у США з 15 червня по 13 липня, участь візьмуть 32 клуби. 12 з Європи, 6 - з Південної Америки, по 4 - з Азії, Африки та КОНКАКАФ, 1 - з Океанії.

ФІФА затвердила систему відбору команд на цей турнір та наступні. Вона опирається на міжнародні клубні змагання в межах кожної конфедерації.

На підставі затверджених принципів допуску та результатів відповідних континентальних клубних змагань вже гарантували участь 19 з 32 клубів:

Європа: Челсі, Реал, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Інтер, Порту, Бенфіка
Південна Америка: Палмейрас, Фламенгу, Флуміненсе
Азія: Аль-Хілаль, Урава Ред Даймондс
Африка: Аль-Ахлі Каїр, Відад
КОНКАКАФ: Монтеррей, Сіетл Саундерс, Леон
Океанія: Окленд Сіті

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