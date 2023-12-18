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Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було

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Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Як це було
#Ліга чемпіонів, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів. 

16 команд-учасниць дізналися своїх суперників на стадії 1/8 фіналу:

РБ Лейпциг - Реал Мадрид
Копенгаген - Манчестер Сіті
Лаціо - Баварія
ПСВ - Боруссія Дортмунд
Інтер - Атлетіко Мадрид
ПСЖ - Реал Сосьєдад
Наполі - Барселона
Порту - Арсенал

Джон Террі відкриває перший шар!

Легенда Челсі та збірної Англії Джон Террі допоможе сьогодні в проведені жеребкування.

Джорджо Маркетті виходить до представників клубі, щоб пояснити регламент проведення жеребкування.

Нам демонструють 16 команд, які поборються за найпрестижніший клубний трофей цього сезону! На жаль, єдиний представник від України, Шахтар, не зміг пробити у плей-оф турніру.

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Церемонія жеребкування розпочинається!

Зовсім скоро ми дізнаємося пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Сіяні: Баварія, Реал Мадрид, Атлетіко, Реал Сосьєдад, Боруссія Д, Барселона, Арсенал, Манчестер Сіті;

Несіяні: Інтер, Лаціо, РБ Лейпциг, ПСВ, Копенгаген, Наполі, Порту, ПСЖ.

Представники однієї футбольної асоціації зустрітися між собою не можуть. Команди, які грали в одній групі, також не можуть зустрітися на цій стадії.

Також відбудеться жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи - донецький Шахтар дізнається суперника.

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