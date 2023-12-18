Жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування плей-оф Ліги Європи - донецький Шахтар дізнався свого суперника в стикових матчах за право зіграти в 1/8 фіналу.

Наш сайт провів текстову трансляцію жеребкування.

На цьому церемонія жеребкування завешена!

Шахтар зустрінеться із французьким Марселем!

Шахтар - Марсель

Галатасарай - Спарта

Брага - Карабах

Бенфіка - Тулуза

Янг-Бойз - Спортінг

Ланс - Фрайбург

Мілан - Ренн

Феєнорд - Рома

Жеребкування розпочинається!

Допоможе у проведенні жеребкування сьогодні переможець Кубка УЄФА у 2006 та 2007 роках у складі Севільї Жульєн Ескюде!

Джорджо Маркетті вже на сцені і пояснює регламент проведення жеребкування.

Нам демонструються усі команди, що дізнаються своїх суперників сьогодні, одна з них - Шахтар Донецьк.

Церемонія розпочинається!

Сіяні: Фрайбург, Карабах, Марсель, Рома, Спортинг, Ренн, Спарта Прага, Тулуза;

Несіяні: Брага, Феєнорд, Янг Бойз, Ланс, Галатасарай, Бенфіка, Мілан, Шахтар.

У стикових матчах не зможуть зустрітися представники однієї футбольної асоціації. Сіяні команди матчі-відповіді зіграють на власному полі, тобто Шахтар напевне першу гру зіграє вдома.

Переможці протистоянь приєднаються до 8 учасників, які потрапили в 1/8 фіналу напряму як переможці груп ЛЄ: Вест Гем, Баєр, Вільярреал, Ліверпуль, Славія, Глазго Рейнджерс, Брайтон, Аталанта.