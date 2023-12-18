Жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи: Як це було

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування плей-оф Ліги Європи - донецький Шахтар дізнався свого суперника в стикових матчах за право зіграти в 1/8 фіналу.
Наш сайт провів текстову трансляцію жеребкування.
На цьому церемонія жеребкування завешена!
Шахтар зустрінеться із французьким Марселем!
Шахтар - Марсель
Галатасарай - Спарта
Брага - Карабах
Бенфіка - Тулуза
Янг-Бойз - Спортінг
Ланс - Фрайбург
Мілан - Ренн
Феєнорд - Рома
Жеребкування розпочинається!
Допоможе у проведенні жеребкування сьогодні переможець Кубка УЄФА у 2006 та 2007 роках у складі Севільї Жульєн Ескюде!
Джорджо Маркетті вже на сцені і пояснює регламент проведення жеребкування.
Нам демонструються усі команди, що дізнаються своїх суперників сьогодні, одна з них - Шахтар Донецьк.
Церемонія розпочинається!
🎶🎶🎶#UEL pic.twitter.com/mOguAyhTxu— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 18, 2023
Сіяні: Фрайбург, Карабах, Марсель, Рома, Спортинг, Ренн, Спарта Прага, Тулуза;
Несіяні: Брага, Феєнорд, Янг Бойз, Ланс, Галатасарай, Бенфіка, Мілан, Шахтар.
У стикових матчах не зможуть зустрітися представники однієї футбольної асоціації. Сіяні команди матчі-відповіді зіграють на власному полі, тобто Шахтар напевне першу гру зіграє вдома.
Переможці протистоянь приєднаються до 8 учасників, які потрапили в 1/8 фіналу напряму як переможці груп ЛЄ: Вест Гем, Баєр, Вільярреал, Ліверпуль, Славія, Глазго Рейнджерс, Брайтон, Аталанта.