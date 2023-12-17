Страсбур без Соболя обіграв Лор'ян, Лілль вирвав нічию в ПСЖ: результати матчів 16 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 грудня, у 16-му турі французької Ліги 1 відбулося 6 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
16 тур, 17 грудня
Нант - Брест 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Маньєтті, 0:2 - 57 Муньє
Лор’ян - Страсбур 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Баква, 0:2 - 49 Гамейро, 53 Дьєнг
Захисник гостей Едуард Соболь залишився на лаві для запасних.
Мец - Монпельє 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 9 Естів
Тулуза - Ренн 0:0
Марсель - Клермон 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 26 Мурільйо, 2:0 - 42 Харіт, 2:1 - 58 Аллевіна
Лілль - ПСЖ 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 66 Мбаппе (пен), 1:1 - 90+4 Девід
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