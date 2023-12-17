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Циганков отримав травму

Сьогодні 15:40 491 0
Циганков отримав травму
#Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков відчуває дискомфорт, через що пропустив сьогоднішнє тренування. 

Про це повідомляє головний тренер каталонської Жирони Мігель Анхель Санчес.

Циганкову буде дуже важко зіграти проти Алавеса, яка відбудеться вже завтра, 18 грудня о 22:00 за київським часом. Також під питанням участь українця в поєдинку з Бетісом 21 грудня.

В цьому сезоні Ла Ліги Віктор Циганков провів 14 матчів, відзначившись 3 забитими м'ячами та 3 гольовими передачами.

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