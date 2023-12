Український півзахисник Жирони Віктор Циганков відчуває дискомфорт, через що пропустив сьогоднішнє тренування.

Про це повідомляє головний тренер каталонської Жирони Мігель Анхель Санчес.

Циганкову буде дуже важко зіграти проти Алавеса, яка відбудеться вже завтра, 18 грудня о 22:00 за київським часом. Також під питанням участь українця в поєдинку з Бетісом 21 грудня.

В цьому сезоні Ла Ліги Віктор Циганков провів 14 матчів, відзначившись 3 забитими м'ячами та 3 гольовими передачами.

🚨 Míchel explica en roda de premsa que VIKTOR TSYGANKOV és dubte pel partit de demà per unes molèsties.



L’extrem no s’ha entrenat en el dia previ al partit i això fa MOLT DIFÍCIL que pugui participar demà. I dijous hi ha el Betis. @SERGironaEsport / @QueThiJugues