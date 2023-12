Форсберг став гравцем Нью-Йорк Ред Буллз

Шведський форвард Еміль Форсберг став гравцем клубу Нью-Йорк Ред Буллз, підписавши трирічний контракт.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До цього форвард з 2015 року виступав за німецький Лейпциг, в якому став легендою клубу. За "Лейпциг" форвард провів 324 матчі, забив 71 гол та оформив 68 гольових передач.

На рахунку форварда також 86 матчів за збірну Швеції.

🚨 EMIL x RBNY 🚨



The New York Red Bulls have signed Swedish midfielder Emil Forsberg from RB Leipzig!



🗞️ | @oanda pic.twitter.com/5E7tZZrM63