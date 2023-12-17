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Форсберг став гравцем Нью-Йорк Ред Буллз

Футболіст змінив Бундеслігу на MLS
Сьогодні 08:25 218 0
Форсберг став гравцем Нью-Йорк Ред Буллз

Джерело - Чемпіон.

Шведський форвард Еміль Форсберг став гравцем клубу Нью-Йорк Ред Буллз, підписавши трирічний контракт.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До цього форвард з 2015 року виступав за німецький Лейпциг, в якому став легендою клубу. За "Лейпциг" форвард провів 324 матчі, забив 71 гол та оформив 68 гольових передач.

На рахунку форварда також 86 матчів за збірну Швеції.

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